Роскачество: зловредные приложения бывают даже в официальных источниках

Мобильные приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут быть загружены на смартфон даже из официальных интернет-магазины. Об этом предупредили в Роскачества.
Там пояснили, что сначала хакеры загружают безобидные программы, которые выглядят как фонарик или пасьянс. Однако позже, когда верификация администрацией магазина пройдена, а бдительность пользователей снижена, с обновлениями появляется вирусное содержание.
В связи с этим эксперты
Среди других способов, которыми пользуются мошенники, в Роскачестве назвали рассылку сообщений от имени знакомых людей. Однако прежде чем перейти по какой-либо ссылке в таком послании специалисты советуют удостовериться, что собеседник действительно её отправлял.
Кроме того, эксперты настоятельно рекомендовали никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никакие личные данные звонящим, кем бы ни представлялись незнакомцы, а также избегать подключения к неизвестным общественным сетеям Wi-Fi.
В Роскачестве посоветовали установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять, а также обновлять операционную систему устройства, чтобы защитить гаджет от вредоносного программного обеспечения.
Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.
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