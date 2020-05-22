Роскачество: зловредные приложения бывают даже в официальных источниках

https://static.news.ru/photo/5e681e8c-9c1f-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильные приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут быть загружены на смартфон даже из официальных интернет-магазины. Об этом предупредили в Роскачества.

Там пояснили, что сначала хакеры загружают безобидные программы, которые выглядят как фонарик или пасьянс. Однако позже, когда верификация администрацией магазина пройдена, а бдительность пользователей снижена, с обновлениями появляется вирусное содержание.

В связи с этим эксперты рекомендовали с осторожностью относиться к бесплатному контенту даже из легальных интернет-магазинов. Помимо этого следует скачивать приложения только с высоким рейтингом и обращать внимание на отзывы покупателей.

Среди других способов, которыми пользуются мошенники, в Роскачестве назвали рассылку сообщений от имени знакомых людей. Однако прежде чем перейти по какой-либо ссылке в таком послании специалисты советуют удостовериться, что собеседник действительно её отправлял.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендовали никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никакие личные данные звонящим, кем бы ни представлялись незнакомцы, а также избегать подключения к неизвестным общественным сетеям Wi-Fi.

В Роскачестве посоветовали установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять, а также обновлять операционную систему устройства, чтобы защитить гаджет от вредоносного программного обеспечения.

Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.