Минкомсвязи предложило использовать QR-код при покупке алкоголя

https://static.news.ru/photo/72983d20-9f39-11ea-90a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках планируемого эксперимента в Москве россияне, которые используют мобильное приложение, получат возможность показывать при покупке алкоголя только те данные, которые необходимы для конкретной услуги. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

О разработке нормативной базы для проведения на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года эксперимента по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Граждане, активировавшие приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

Шадаев отметил, что набор предоставляемых данных из мобильного приложения будет зависеть от того, для каких целей оно будет использоваться, ведь не всегда от граждан требуется показывать паспорт целиком, чтобы получить ту или иную услугу.

Здесь мы ограничиваем объем передаваемых данных. Под каждый конкретный случай я отдаю именно тот набор сведений, который нужен второй стороне, — цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что если нужно купить алкоголь, то гражданину нужно подтвердить соответствующий возраст. При этом в рамках предоставляемого QR-кода я показываю только свою фотографию и возраст. Продавцу при этом не нужно знать имя и адрес прописки.

Как писал NEWS.ru, в Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков людей с COVID-19 и ОРВИ.