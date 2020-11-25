В МВД пояснили, за что аннулируют результат сдачи экзамена на права

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Аннулировать результаты экзамена для получения водительских прав в России можно будет после жалобы кандидата или в случае признания поддельными представленных им документов. Об этом говорится в проекте приказа об административном регламенте МВД РФ о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.

Основаниями для начала административной процедуры являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами, — цитирует РИА Новости документ.

Уточняется, что результаты аннулируются при предъявлении экзаменуемым поддельного паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги. Процедуру аннулирования должен проводить уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения на основании проверки.

Действующая редакция регламента не предусматривает подобной нормы. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, МВД РФ планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами. Кроме того, экзамен должен прекратиться, если экзаменуемый не пристегнулся ремнём безопасности. В настоящее время это нарушение считается ошибкой из категории средних, за неё выставляются штрафные баллы, но экзамен продолжается.

Документом также предусмотрено сокращение количества ошибок, ведущих к автоматическому провалу на экзамене, с 17 до 15. Сейчас ошибки кандидатов делятся на три категории — от мелких до грубых. За них предусмотрены штрафные баллы (1–5). Чтобы успешно сдать экзамен, испытуемый должен набрать менее пяти штрафных баллов, то есть экзамен считается несданным при допущении грубой ошибки.