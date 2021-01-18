В МВД объяснили, почему заседание по Навальному проходит в полиции

https://static.news.ru/photo/f76f2ee8-5995-11eb-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание по российскому оппозиционному политику Алексею Навальному проходит не в суде, а во 2-м отделе УМВД по городскому округу Химки, из-за того, что в настоящее время отсутствуют актуальные данные тестов блогера на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.

В областном ГУ МВД отметили, что на момент прибытия Навального в Москву у него отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирус. Из-за этого руководство отдела полиции обратилось в городской суд с ходатайством о проведении заседания по месту содержания политика.

Доступ в помещение ограничен в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, — приводит сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Алексей Навальный, задержанный накануне в аэропорту Шереметьево, назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит во 2-м отделе УМВД по городскому округу Химки. У здания собрались порядка 200 человек, многие скандировали «Свободу!», «Отпускай!».

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей. Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.