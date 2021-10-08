В МВД начали обсуждать варианты упрощения техосмотра

В МВД запустили процедуру обсуждения вариантов изменения требований к техосмотру автомобилей. В этой работе задействовано профессиональное сообщество. Об этом ТАСС рассказал источник в пресс-центре ведомства.

В настоящее время проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств, — сказал собеседник агентства.

Более подробного комментария он не предоставил, пояснив, что пока это является преждевременным.

Ранее сообщалось, что в МВД предложили упростить прохождение техосмотра для транспортных средств, для которых это останется обязательным. В частности, у легковых автомобилей отказаться от проверки замков дверей, системы обогрева, регулировки сидений и некоторых других процедур, а у грузовиков — от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе. Инициатива стала ответом на проект Минтранса.

В партии «Единая Россия», в свою очередь, предложили вообще отменить обязательный техосмотр. Депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. В случае его принятия водители смогут обращаться за проведением ТО по желанию.