В Москве заседание суда по делу Ильи Яшина прервали из-за эвакуации

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Илья Яшин

В Москве заседание в Мещанском суде по делу оппозиционного политика Ильи Яшина, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, прервали из-за объявленной эвакуации, сообщили представители политика в его Telegram-канале. По их данным, до этого адвокат Яшина Мария Эйсмонт успела попросить приобщить документы, подтверждающие, что политик использовал материалы мировых СМИ по поводу событий, происходящих в Буче.

Мария Эйсмонт просит приобщить документы, подтверждающие, что Илья Яшин использовал материалы мировых СМИ по поводу событий, происходящих в Буче. В том числе из дружественных стран. Все это происходит на фоне громкого голоса из динамика «Покинуть помещение». Всех слушателей выводят из зала, — говорится в сообщении.

Ранее Яшин сообщил, что Мещанский районный суд 5 декабря проведет ключевое заседание по его делу. По его словам, в этот день состоятся судебные прения и ему будет предоставлена возможность выступить с последним словом прежде, чем судья назначит дату оглашения приговора.

Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов 22 июля. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России после прямого эфира на YouTube, в котором упоминались события в украинском городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по статье 207.3, ч. 2, п. д.

23 ноября Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил на полгода арест Яшину. Он останется под стражей до 10 мая 2023 года. Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в его собственности имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.