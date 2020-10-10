В Москве заметили мигрирующих из Скандинавии редких птиц

В Москве обнаружили редких птиц свиязей, мигрирующих осенью из скандинавских стран в Японию, Италию и Северную и Восточную Африку.
Как сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, трёх особей свиязей заметили в Серебряном Бору. Птицы держатся обособленно, человека к себе не подпускают и корм от них не принимают. Питаются свиязи растительной пищей.
По словам специалистов, встретить их в Москве практически невозможно, поскольку местный климат для них слишком жаркий,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Москвы сова запуталась в проводах антенны на крыше дома и была атакована воронами. Спасатели помогли ей освободиться. Птица была явно домашняя и спасателей не испугалась, дала себе помочь. Её передали в столичный департамент природопользования.
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