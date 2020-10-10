В Москве заметили мигрирующих из Скандинавии редких птиц

https://static.news.ru/photo/e4227560-0bda-11eb-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kuribo/wkipedia.org

В Москве обнаружили редких птиц свиязей, мигрирующих осенью из скандинавских стран в Японию, Италию и Северную и Восточную Африку.

Как сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, трёх особей свиязей заметили в Серебряном Бору. Птицы держатся обособленно, человека к себе не подпускают и корм от них не принимают. Питаются свиязи растительной пищей.

По словам специалистов, встретить их в Москве практически невозможно, поскольку местный климат для них слишком жаркий, пишет РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Москвы сова запуталась в проводах антенны на крыше дома и была атакована воронами. Спасатели помогли ей освободиться. Птица была явно домашняя и спасателей не испугалась, дала себе помочь. Её передали в столичный департамент природопользования.