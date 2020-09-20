В Москве спасли сову, которую атаковали вороны

В центре Москвы сова запуталась в проводах антенны на крыше дома и была атакована воронами. Спасатели помогли ей освободиться.
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На крыше дома 20 по Фурманному переулку жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами, — рассказали в пресс-службе.
После того как специалист подтвердил, что опасности пострадать от удара током нет, добровольцы отряда «Спасрезерв» освободили её. Отмечается, что птица была явно домашняя и спасателей не испугалась, дала себе помочь. Её передадут в столичный департамент природопользования.
Как писал NEWS.ru, британские учёные подсчитали, что за последние 27 лет меры по охране природы позволили сохранить до 28 видов птиц и млекопитающих. Расчёты наглядно продемонстрировали эффективность природоохранных мер, в противном бы случае темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы до 4,2 раза выше, чем сейчас.
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