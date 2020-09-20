В Москве спасли сову, которую атаковали вороны

https://static.news.ru/photo/b25aaafe-fb3e-11ea-86c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

В центре Москвы сова запуталась в проводах антенны на крыше дома и была атакована воронами. Спасатели помогли ей освободиться.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, птица запуталась поводком в оттяжках антенны, установленной на крыше.

На крыше дома 20 по Фурманному переулку жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами, — рассказали в пресс-службе.

После того как специалист подтвердил, что опасности пострадать от удара током нет, добровольцы отряда «Спасрезерв» освободили её. Отмечается, что птица была явно домашняя и спасателей не испугалась, дала себе помочь. Её передадут в столичный департамент природопользования.

Как писал NEWS.ru, британские учёные подсчитали, что за последние 27 лет меры по охране природы позволили сохранить до 28 видов птиц и млекопитающих. Расчёты наглядно продемонстрировали эффективность природоохранных мер, в противном бы случае темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы до 4,2 раза выше, чем сейчас.