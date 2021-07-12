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В Москве зафиксировали самое низкое давление за 74 года

15:27, 14 января 2022
В Москве зафиксировали самое низкое давление за 74 года Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press
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В Москве 14 января зафиксировано рекордно низкое за последние 74 года атмосферное давление — 717,3 миллиметров ртутного столба. В ближайшие сутки ожидается заметное его повышение, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, в ближайшие сутки жителей столицы ожидает барическая пила — давление повысится более чем на 10 единиц.

Кроме того, на смену оттепели придёт устойчивая минусовая температура. Предстоящей ночью ожидается образование сильного гололёда.

Вся снежно-водяная «каша» замерзнет, и в тёмное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров, — сказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал, что после старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов». К крещенской ночи, 19 января, температура может упасть до 20 градусов мороза. По словам специалиста, при таких холодах вода в проруби будет казаться относительно тёплой для купания.

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