В Москве зафиксировали самое низкое давление за 74 года

В Москве 14 января зафиксировано рекордно низкое за последние 74 года атмосферное давление — 717,3 миллиметров ртутного столба. В ближайшие сутки ожидается заметное его повышение, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По словам специалиста, в ближайшие сутки жителей столицы ожидает барическая пила — давление
Кроме того, на смену оттепели придёт устойчивая минусовая температура. Предстоящей ночью ожидается образование сильного гололёда.
Вся снежно-водяная «каша» замерзнет, и в тёмное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров, — сказал синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал, что после старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов». К крещенской ночи, 19 января, температура может упасть до 20 градусов мороза. По словам специалиста, при таких холодах вода в проруби будет казаться относительно тёплой для купания.