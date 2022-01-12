Синоптик предсказал «карусель циклонов» после старого Нового года

После старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов» вследствие чего температура понизится до 20 градусов мороза к крещенской ночи, 19 января, рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. При этом с 14 по 16 января погода будет достаточно мягкой со слабым снегом, пишет Lenta.ru.

Дальше (после 16 января — NEWS.ru) начнётся карусель циклонов, которые будут проходить по траекториям с северо-запада на юго-восток, и каждый следующий будет проходить южнее предыдущего. Температура начнёт понижаться, в крещенскую ночь она составит около минус 20 градусов, — пояснил Шувалов.

Он уточнил, что с 17 января начнётся понижение температуры, так что к ночи 20 января россиянам следует ожидать до 20-24 градусов ниже нуля. Впрочем, по словам синоптика, это может сыграть некоторым людям на руку, так как при таких холодах в крещенскую ночь вода в проруби будет казаться относительно тёплой для купания.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком перепаде давления и температур, начиная с 13 января. По его словам, в конце рабочей недели ожидается понижение давления сразу на 25–30 мм рт. ст.