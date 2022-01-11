Синоптик предупредил о резком перепаде давления на Старый новый год

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком перепаде давления и температур, начиная с 13 января. В конце рабочей недели ожидается понижение давления сразу на 25–30 мм рт. ст., сообщает РИА Новости.

На европейской части России ожидается температурный скачок: в ночь на пятницу, 14 января, ожидается ощутимое потепление. Температура воздуха повысится на 15–20 градусов. С 13 января на территории России будет перемещаться не просто область низкого давления, а мощнейший циклон.

Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу будет уже около нуля градусов, — рассказал метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам сильные морозы до минус 15–17 градусов. Однако 14 января произойдет резкое потепление и понижение атмосферного давления до аномальных показателей, также указал синоптик.