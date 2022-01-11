Москвичам пообещали сильные морозы

Сильные морозы до минус 15–17 градусов ожидают москвичей в ближайшие два дня. Однако 14 января произойдет резкое потепление и понижение атмосферного давления до аномальных показателей, написал на своей странице в Instagram ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студёные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять — семь градусов ниже климатической нормы, — заявил специалист.

По словам Тишковца, в предстоящую ночь морозы в столице окрепнут до 15–17 градусов. В среду днём прогнозируется 11–13 градусов мороза, по области — до минус 10–15 градусов.

В пятницу сильно потеплеет и произойдет резкое понижение атмосферного давления. Это, по мнению Тишковца, может очень негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с начала нового года в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию. При этом, по его словам, после небольшого понижения температуры вновь начнётся потепление, которое продержится до 15 января.