Задержан водитель автобуса, устроивший крупное ДТП в Москве

Водитель автобуса, который врезался в грузовик на Боровском шоссе в Москве, задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель автобуса в настоящее время задержан. С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови, — заявил источник агентства.

В результате аварии получили травмы 13 человек, всего в автобусе было 30 пассажиров. Состояние пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Ещё двое получили тяжёлые травмы. Все они госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. ДТП могло произойти из-за того, что не была обеспечена безопасность при проведении дорожных работ.

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