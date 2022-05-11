В Москве зацвела сакура: яркие кадры японской вишни

Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

С наступлением весны москвичи и гости столицы могут наблюдать за цветением растения, неизменно ассоциирующегося с Японией, — настоящей сакурой. Первые бутоны распустились на аллее МГУ и в Бирюлёвском дендрарии: деревья окрасились в нежно-розовый цвет.

В 2022 году сакура, или же вишня мелкопильчатая, зацвела позже из-за прохладной весны: по обыкновению, первые цветки появляются в конце апреля. Специалисты напоминают горожанам, что если они хотят воочию увидеть необыкновенные деревья, им стоит поторопиться — цветение сакуры редко длится более одной недели. Неблагоприятные погодные условия могут значительно сократить и этот краткий период.

Яркие кадры цветущей сакуры в Москве — в фотогалерее NEWS.ru