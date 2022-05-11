С наступлением весны москвичи и гости столицы могут наблюдать за цветением растения, неизменно ассоциирующегося с Японией, — настоящей сакурой. Первые бутоны распустились на аллее МГУ и в Бирюлёвском дендрарии: деревья окрасились в нежно-розовый цвет.

В 2022 году сакура, или же вишня мелкопильчатая, зацвела позже из-за прохладной весны: по обыкновению, первые цветки появляются в конце апреля. Специалисты напоминают горожанам, что если они хотят воочию увидеть необыкновенные деревья, им стоит поторопиться — цветение сакуры редко длится более одной недели. Неблагоприятные погодные условия могут значительно сократить и этот краткий период.

Яркие кадры цветущей сакуры в Москве — в фотогалерее NEWS.ru

Цветение сакуры на аллее возле главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры на аллее возле Главного здания МГУ
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке Москвы