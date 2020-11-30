В Москве за взятку задержали майора полиции

https://static.news.ru/photo/1ff42866-32fc-11eb-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница полиции в звании майора юстиции задержана в Москве. Ей инкриминируют получение взятки.

Она будет уволена «по отрицательным мотивам», сообщили в столичном главке МВД.

Задержана сотрудница следственного подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон, которая получила незаконное денежное вознаграждение за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи, к уголовной ответственности, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

В МВД уточнили, что непосредственные руководители задержанной будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее на кладбище в Краснодаре, как писал NEWS.ru, был обнаружен тайник, в котором находились более 50 млн рублей. На схрон оперативники вышли, расследуя уголовное дело о коррупции в кубанской электросетевой компании.