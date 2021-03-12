В Москве за сутки выявлено 1,6 тысячи новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/687049c0-83d4-11eb-a897-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1600 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболели 998,4 тысячи человек.

За 24 часа из московских больниц по выздоровлении выписаны 1469 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 919,2 тысячи человек.

За сутки скончались 52 человека. Всего жертвами инфекции стали 15,7 тысячи жителей столицы, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Подмосковье. В тройку регионов, где показатели заболеваемости являются наименьшими по стране, входят Чукотский и Ненецкий автономные округа и Еврейская автономная область.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин допустил отмену основных ограничений в столичном регионе, связанных с пандемией, к маю. По его словам, всё будет «более-менее нормально к лету».