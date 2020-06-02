В Москве за сутки выявили 2286 случаев заражения коронавирусом

Москва стала лидером по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки. По данным федерального оперативного штаба, в российской столице заболели 2286 человек.
Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса.
На втором месте антирейтинга Подмосковье, там выявили 732 инфицированных. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где зафиксировано 376 заражений за сутки.
За прошедшие сутки после прохождения лечения в столице выздоровели ещё 6030 человек. Всего число людей, поборовших инфекцию, увеличилось до 88 269.
В целом по России число заболевших увеличилось за сутки на 8863. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 заразившихся в 85 регионах.
За сутки в Москве скончался 71 человек с коронавирусом. Всего в России умерли 5037 пациентов с COVID-19, писал NEWS.ru.
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