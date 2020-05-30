В Москве за сутки умерли 69 человек с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f4bfa52-a2b0-11ea-a893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что ещё 69 человек умерли. У всех были положительные результаты теста на COVID-19.

В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число летальных исходов в столице составило 2477.

Сейчас в мире более 6 млн заразились COVID-19, более 368 тысяч умерли, более 2,6 млн выздоровели. В России насчитывается более 388 039 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 408 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, представители московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе 29 мая сообщили о возрасте людей, у которых инфекция была выявлена за последние сутки. Оказалось, что 80% новых инфицированных — это жители столицы младше 65 лет.