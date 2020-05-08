В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Москве возросло до 1 068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».
Также получен положительный результат их тестов на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
К утру 9 мая жертвами вируса в России стали 1827 человек, если считать с начала вспышки эпидемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности пожара в переоборудованном для лечения коронавируса корпусе больницы № 50 в Москве. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентке было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие.
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