В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/204b5cac-9244-11ea-a7c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса в Москве возросло до 1 068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».

Также получен положительный результат их тестов на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

К утру 9 мая жертвами вируса в России стали 1827 человек, если считать с начала вспышки эпидемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности пожара в переоборудованном для лечения коронавируса корпусе больницы № 50 в Москве. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентке было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие.