В Москве за сутки умерли 27 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки умерли 27 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирус.

В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших в столице достигло 5230.

29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Прирост заболеваемости в течение суток вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. Таким образом, за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице до 28 октября будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.