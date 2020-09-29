В Москве за сутки умерли 27 пациентов с COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки умерли 27 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирус.
В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число умерших в столице достигло 5230.
29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Прирост заболеваемости в течение суток вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. Таким образом, за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице до 28 октября будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
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