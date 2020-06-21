В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились ещё 1007 человек

https://static.news.ru/photo/f935010e-b38b-11ea-900e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории Москвы ещё 1007 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 21 июня сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что на данный момент число выздоровевших после заражения COVID-19 жителей Москвы достигло отметки в 135 556 человек.

Количество вылечившихся в столице продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов, — приводит слова Раковой ТАСС.

Исходя из имеющейся информации, в Москве коронавирусом нового типа с начала пандемии заболели 212 978 человек.

Всего в России зафиксировано 576 952 выявленных случая COVID-19 (по сведениям на 20 июня), выздоровели более 334 600 пациентов, свыше 8 тысяч умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, 32 пациента скончались за сутки от коронавируса в Москве. Число жертв инфекции в столице составило 3597 человек.

Указанное число умерших за сутки — наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек.