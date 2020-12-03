В Москве выявлено ещё 6868 новых случаев заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 6868 человек. Общее число заболевших в столице достигло 632 057 пациентов, из них в настоящее время болеют 144 130 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Выздоровел в городе за прошедшие сутки 6891 человек, скончались 77. Таким образом, число погибших от коронавируса с начала пандемии составляет 9203, вылечившихся — 478 724 пациента.

Всего по стране выявлено новых случаев заражения более 27,4 тысячи. Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписаны 28,9 тысячи. Общее количество выздоровевших в России составляет свыше 1,88 млн человек, заражённых — 2,4 млн, погибших свыше 42 тысяч, в том числе 569 человек скончались за прошедшие сутки.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.