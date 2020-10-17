В Москве выявлено более 5 тысяч новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/642c0ec2-11e1-11eb-9421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи зафиксировали 5 376 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 367 629 человек. Такие данные на утро 19 октября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Жертвами коронавируса в столице стали 6 009 человек, из них 51 — скончались за минувшие сутки.

Также заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве врачи вылечили от коронавируса ещё 1767 пациентов. По её словам, количество выздоровевших с начала пандемии достигло 275 648. Ракова уточнила, что после лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента. Все выписанные остаются под наблюдением. Также всем перенёсшим COVID-19 предлагают стать донорами плазмы, писал NEWS.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 не отражает действительного положения вещей. Он заметил, что количество реально заражённых людей и количество выявленных случаев — это разные вещи.