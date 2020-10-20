В Москве выявлено 4999 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/983c2ca0-12c3-11eb-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные медики зафиксировали 4999 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Общее число заражённых в городе с начала пандемии достигло 372 628 человек.

Как сообщает 20 октября оперштаб по борьбе с заболеванием, за последние сутки в Москве излечились 1960 человек, умерли 49. Таким образом, число победивших заболевание достигло 277 608 человек, жертвами стали 6058.

Всего в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. У 28,6% заболевание протекает бессимптомно. Также в стране за сутки полностью выздоровели 9704 человека, скончались 269.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в скором времени столица получит первую крупную партию вакцины. Как писал NEWS.ru, в декабре-январе можно будет начать вакцинацию населения. По мнению градоначальника, массовое вакцинирование станет окончательной победой над пандемией.