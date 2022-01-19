В Москве выставили на продажу «красивую» дату свадьбы за 1 млн рублей

На «Авито» появились объявления о продаже записи в ЗАГС на 22.02.2022. Цены варьируются от 0,5 до 1 млн рублей, сообщает РИА Новости. В ЗАГС заявили, что дату регистрации брака нельзя забронировать для других. А в сервисе объявлений решили впредь отклонять такие сообщения как вводящие в заблуждение.

В московском управлении ЗАГС объяснили , что в случае отказа пары занятый ею слот не освобождается до даты регистрации. К тому же в заявке указываются личные данные жениха и невесты, поэтому передать дату кому-нибудь другому не получится. Так что, скорее всего, за подобными объявлениями скрываются мошенники.

В связи с популярностью этой даты среди желающих зарегистрировать свои отношения московские отделы ЗАГС открыли более 100 дополнительных мест, передаёт ТАСС. Там напомнили, что подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

В конце прошлого года сообщалось, что в Санкт Петербурге на 22 февраля 2022 года запланировано более сотни церемоний бракосочетания. В ЗАГС отметили, что по закону «Об актах гражданского состояния» желающие вступить в брак обязаны сделать это не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления. Это значит, что желающие сыграть свадьбу в «зеркальную» дату обязаны подать заявление не позднее 21 января.