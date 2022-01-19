В Москве выставили на продажу «красивую» дату свадьбы за 1 млн рублей

На «Авито» появились объявления о продаже записи в ЗАГС на 22.02.2022. Цены варьируются от 0,5 до 1 млн рублей, сообщает РИА Новости. В ЗАГС заявили, что дату регистрации брака нельзя забронировать для других. А в сервисе объявлений решили впредь отклонять такие сообщения как вводящие в заблуждение.
В московском управлении ЗАГС
В связи с популярностью этой даты среди желающих зарегистрировать свои отношения московские отделы ЗАГС
В конце прошлого года сообщалось, что в Санкт Петербурге на 22 февраля 2022 года запланировано более сотни церемоний бракосочетания. В ЗАГС отметили, что по закону «Об актах гражданского состояния» желающие вступить в брак обязаны сделать это не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления. Это значит, что желающие сыграть свадьбу в «зеркальную» дату обязаны подать заявление не позднее 21 января.