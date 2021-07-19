В Москве выписали из больницы сбитого студенткой младенца

Четырёхмесячную девочку, пострадавшую в ДТП, которое устроила 18-летняя Валерия Башкирова, выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо. Об этом Telegram-каналу LIFE SHOT рассказала мама ребёнка.

С девочкой всё хорошо, нас выписали. Следим за её состоянием, — сообщила она.

По словам женщины, бабушка ребёнка «пришла в себя, насколько это возможно». Она также выразила благодарность всем, кто сочувствует её брату, у которого в ДТП погиб единственный ребёнок.

Авария произошла в Солнцево 16 июля. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне». Двое старших детей скончались от полученных травм.

Башкирову отправили под домашний арест. Прокуратура потребовала заключить её под стражу. Решение суда о мере пресечения также собрался обжаловать депутат Госдумы Александр Хинштейн.