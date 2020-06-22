В Москве вылечились от коронавируса ещё 1114 пациентов

https://static.news.ru/photo/4f68f7de-b453-11ea-b95f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что лечение в столичных клиниках помогло избавиться от коронавируса ещё 1114 пациентам. По её словам, общее число вылечившихся с начала вспышки уханьской заразы достигло 136 670.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, — цитирует заммэра ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Ракова заявила о достоверности городских данных о смертности от COVID-19. По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию.