Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 1114 пациентов

09:34, 22 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что лечение в столичных клиниках помогло избавиться от коронавируса ещё 1114 пациентам. По её словам, общее число вылечившихся с начала вспышки уханьской заразы достигло 136 670.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, — цитирует заммэра ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Ракова заявила о достоверности городских данных о смертности от COVID-19. По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию.

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