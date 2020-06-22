В Москве вылечились от коронавируса ещё 1114 пациентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начнут курсировать электробусы, которые будут бесплатно перевозить посетителей выставки. Все желающие смогут сесть в транспорт возле арки главного входа.

Электробусы довезут посетителей ВДНХ до нужного павильона или аллеи. Время работы бесплатных перевозчиков на территории выставки — с 09:00 до 21:00. Электробусы будут отправлять каждые 15 минут от арки, по...