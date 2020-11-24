В Москве вылечились ещё 5947 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65c37588-2eea-11eb-a05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 5947 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что всего с начала пандемии с болезнью смогли справиться 422 189 горожан.

Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации, сообщает телеканал «Москва 24».

Исходя из последней информации, в столице с начала пандемии коронавирусом заразились 566 417 местных жителей, 8455 горожан стали жертвами инфекции. Вечером 24 ноября оперштаб передавал, что за прошедшие 24 часа в Москве умерли 75 человек с COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на возросшую нагрузку из-за коронавируса, в Москве продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.