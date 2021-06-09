В Москве впервые с января выявили более 5 тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/b79c3e2c-c9cb-11eb-a014-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки выявлено 5 245 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за период с 15 января. Всего в столице с начала пандемии заразились 1 214 459, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом, что является максимумом с середины февраля. Всего жертвами инфекции стали 20 711 жителей мегаполиса.

В целом по России зафиксировано 11 699 новых случаев COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 10 096 человек и 383 умерли.

С начала пандемии в стране заразились более 5,1 млн человек. Из них выздоровели свыше 4,7 млн и 125,2 тысячи скончались. Под наблюдением медиков находятся 526 707 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала жителей столицы носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и по возможности сократить социальные контакты. Сейчас многие москвичи не соблюдают данные требования, и эпидемиологи именно в этом видят причину роста заболеваемости.

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, назвал эпидситуацию в столице сложной. При этом он заверил, что новый локдаун вводиться не будет.