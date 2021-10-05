В Москве возбудили десятки уголовных дел из-за фальшивых ПЦР-тестов

В Москве с начала текущего года возбуждено 75 уголовных дел по фактам продажи поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах и наличии противопоказаний к вакцинации. Кроме того, в Роскомнадзор направлены письма о блокировке нескольких сотен интернет-ресурсов, на которых предлагались фальшивые документы. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Обвинение в инкриминируемых деяниях предъявлено 30 гражданам, — отметила она

Волк также уточнила, что ведомство потребовало заблокировать свыше 470 ресурсов с услугами о оформлению поддельных справок. На сегодняшний день доступ закрыт к 80 из них.

Ранее сообщалось, что полиция начнёт охоту как на продавцов, так и покупателей фальшивых ковид-сертификатов и поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования. За покупку и использование фиктивных документов действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

По мнению экспертов, если государство всерьёз займётся проблемой, то жертв такой кампании окажется немало. При этом они негативно отнеслись к идее громких процессов над теми, кто попадётся на таком нарушении. Они считают, что это может привести к всплескам недовольства в обществе.