Путёвка в тюрьму: МВД начнёт охоту на покупателей ковид-сертификатов

На покупателей фальшивых ковид-сертификатов и поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования в самое ближайшее время будут устроены облавы. Источники NEWS.ru в региональных силовых органах сообщили, что в зону особого внимания правоохранителей попадут не только те, кто торгует липовыми документами, но и их приобретатели. За покупку и использование фальшивок действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Инсайдеры утверждают, что совсем скоро россиян ждут громкие разбирательства и показательные судебные процессы.

Как при взятке

Продавец одного из анонимных Telegram-каналов, предлагающих приобрести сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с занесением данных на портал госуслуг, утверждает, что покупателю документа якобы ничего не грозит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это у нас могут быть проблемы, а у вас — нет. Деньги на карту просто переводите, и все дела. Если что — скажете, что не подозревали о том, что это незаконно, — наставляет в переписке с корреспондентом NEWS.ru продавец.

Возможностей приобрести документы о вакцинации без её фактического прохождения сегодня немало. И торговцы, занимающиеся нелегальным бизнесом, признаются — от клиентов по-прежнему нет отбоя. При этом цены на подобные услуги растут с каждым днём. Это и понятно: продавцы рискуют всё больше, поэтому и не забывают менять ценники.

Вам ничего «пришить» не смогут, — охотно объясняет другой продавец. — Вы, главное, не признавайтесь, что покупали документ, а настаивайте на собственной версии.

Однако в ближайшее время ситуация может радикально поменяться, указывают инсайдеры NEWS.ru в региональных правоохранительных органах. По имеющимся данным, силовики получили установку бороться не только с теми, кто реализует фальшивки, но и с теми, кто их охотно покупает, — чтобы неповадно было.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно действующему законодательству, приобретатель незаконных услуг тоже несёт ответственность, вплоть до уголовной. В ближайшее время в регионах случатся задержания таких горе-покупателей. Поставлена задача довести такие дела до суда, которые, в свою очередь, тоже окажутся громкими. Сертификат вполне может стать гарантированной путёвкой в тюрьму, — пояснил NEWS.ru собеседник в силовых структурах.

Адвокат Григорий Сарбаев подтвердил NEWS.ru, что в данной ситуации действует такой же порядок, как и при взятке:

Ответственность несёт не только взяточник, но и взяткодатель. Поэтому приобретатель поддельного сертификата может «рассчитывать» как минимум на уголовную ответственность за участие в обороте фальшивых документов. Это статья 327 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает до двух лет лишения свободы, — говорит он.

Впрочем, при желании дело рискует обрасти отягчающими обстоятельствами. Речь идёт о квалификации деяния как мошенничества группой лиц по предварительному сговору. В таком случае верхний предел — до десяти лет исправительной колонии.

Конечно, существуют смягчающие вину обстоятельства и человек может быть привлечён только к административной ответственности, но проверять гуманность российского следствия и правосудия на себе я бы не советовал, — отметил Сарбаев.

Показательные процессы

Жительница Пензенской области Елена (она попросила не называть свою фамилию) рассказала, что приобрела поддельный сертификат и теперь очень боится, что это может быть чревато проблемами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У меня сразу несколько коллег купили документы — многие ведь боятся делать прививки. Ну и я поддалась на их уговоры, тоже отдала деньги. Теперь вот говорят, что меня за это могут наказать, чуть ли не посадить, — рассказала NEWS.ru женщина.

Она сообщила, что в её окружении немало тех, кто приобрёл липовый сертификат, и «пока никого не поймали».

По словам директора экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, ответственность для покупателя наступит в том случае, если будет доказано, что покупатель намеревался уклониться от каких-то обязанностей, получить льготы или права на что-либо именно при помощи поддельного сертификата о вакцинации. Она предположила, что соответствующие дела будут возбуждаться. При этом собеседница издания выразила надежду, что в части защиты покупателей сертификатов о вакцинации будет «больше положительной практики».

Для чего будут показательные процессы? Для отстаивания и закрепления интересов государства, конечно, в публичной плоскости, — резюмировала Колесникова.

Источник NEWS.ru в силовых органах говорит, что найти покупателей липовых сертификатов не так и сложно. В качестве примера он привёл недавнюю историю в Ульяновске — там буквально на днях силовики уже «накрыли» несколько клиник, которые торговали подобными документами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальше цепочка раскручивается элементарно: поднимается вся документация — кому и когда выдали документ, где этот документ в дальнейшем предъявлялся. Клиенты клиник последовательно приглашаются на опрос, который рискует закончиться не очень приятно, — пояснил собеседник издания.

В ГУ МВД Самарской области уже заявили: гражданин, воспользовавшийся поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности. При этом в ведомстве призвали сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Если государство всерьёз займётся проблемой, то жертв такой кампании окажется немало, прогнозируют эксперты. По словам директора Центра развития региональной политики (ЦРРП) Ильи Гращенкова, в России давно привыкли покупать справки, поэтому никто не чувствовал, что совершает что-то противозаконное. Он полагает, что сейчас показательно привлекать людей за то, что они купили справку, неправильно.

Сначала никто не сказал, что за это будет уголовное преступление. Поэтому если и вводить преследование по данной статье, то предварительно нужно объявить амнистию и попросить всех тех, кто купил сертификат, честно в этом признаться и пройти вакцинацию заново, — заявил эксперт.

Гращенков усомнился в необходимости громких процессов, поскольку, по его мнению, власть таким образом рискует добиться обратного результата. Он уверен — если ещё показательно начать пороть людей, которые вопреки системе пытались её обойти, это может вызвать новые всплески недовольства.