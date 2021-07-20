В Москве вакцинировались более 4 млн человек

Привившихся от коронавируса первым компонентом в Москве более четырёх миллионов человек, двумя компонентами привились больше двух миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 млн человек, — объявили в пресс-службе.

По предварительной записи любой москвич старше 18 лет может бесплатно сделать прививку от коронавируса в одном из пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва» и в семи офисах «Мои документы».

Сейчас в Москве действуют около 300 пунктов вакцинации.

Ранее главный педиатр Минздрава России Ольга Ткачёва объяснила, когда температура после вакцины является поводом пойти к врачу. Она также назвала обычные реакции, не требующие медицинского вмешательства.