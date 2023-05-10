В Москве увеличилось количество цифровых билбордов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Москве увеличилось количество цифровых билбордов наружной рекламы. Как пояснили в пресс-службе Gallery, интерес к цифровизации был вызван возможностью оценить влияние такой рекламы на показатели компании. Так, предприниматели могут проконтролировать эффективность рекламы по всей маркетинговой воронке: знание бренда, переходы на сайт или посещение торговой точки, а также продажи. Популяризации цифровой наружной рекламы в том числе поспособствовало и появление формата VDOOH.

Как рассказала директор по digital-стратегии и маркетингу Марина Сурыгина, цифровые билборды помогают сделать рынок рекламы более технологичным.

Преимущества цифрового формата неоспоримы: оперативный запуск кампаний, возможность оперативно вносить корректировки в креативы и адресную программу, программатик-продажи с оплатой за фактический результат, — отметила Сурыгина.

Согласно данным Admentix, за 2022 год доля цифровых поверхностей в наружной рекламе составила 23%, а годовая выручка от нее — 45%. В связи с высокими показателями DOOH-рекламы и интересом к ней со стороны бизнеса многие операторы наружной рекламы, включая Gallery, переводят билборды в цифровой формат во всех крупных городах. В настоящее время в столице были диджитализированы все поверхности 3×6. Следующим городом, в котором планируется заменить все билборды, станет Санкт-Петербург.

В Москве ранее состоялась ежегодная конференция Digital Brand Day, на которой присутствовали представители крупных операторов и рекламодателей. По итогам мероприятия эксперты пришли к выводу, что цифровая наружная реклама на данный момент является самым эффективным и удобным инструментом.