Эксперты рассказали о состоянии рынка наружной рекламы В рамках Digital Brand Day эксперты назвали эффективной цифровую наружную рекламу

Фото: Пресс-служба Gallery

В Москве состоялась ежегодная конференция Digital Brand Day, на которой присутствовали представители крупных операторов и рекламодателей. По итогам мероприятия эксперты пришли к выводу, что цифровая наружная реклама на данный момент является самым эффективным и удобным инструментом. Рекламодатели отметили, что одним из основных вопросов является возможность покрытия города и частота показов. DOOH-реклама предлагает глубокое взаимодействие с аудиторией.

Крупные компании продолжили увеличивать инвестиции в наружную рекламу. Как рассказала директор по digital-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина на пленарной сессии, за 2022 год, несмотря на ожидаемое падение, интерес к наружной рекламе вырос на 9%. В числе ключевых трендов в 2023 году окажутся программатик-закупки, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта для генерации креативов.

Эксперты рынка предсказали, что цифровая наружная реклама продолжит развиваться, а программатик превратится в массовый запрос рекламодателей. Отмечается, что на данный момент наружная реклама лучше работает в регионах и подходит для малого и среднего бизнеса за счет соотношения цены и эффективности. При этом в высококонкурентных отраслях компании ожидают создания креативного продукта со стороны операторов.

На пленарной сессии Product. Place. Performance. Promotion, которая проходила в ходе конференции Digital Brand Day, выступила директор по digital-стратегии по маркетингу оператора наружной рекламы Gallery Марина Сурыгина. Эксперт поделилась мнением, что рекламодателям стало невыгодно вкладываться в развитие социальных сетей. Сурыгина уточняет, что интернет-компании также резко увеличили инвестиции в наружную рекламу — на 78% в сравнении с 2021 годом.