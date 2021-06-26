В Москве установлен новый температурный рекорд. Температура воздуха в столице достигла 32,8 градуса тепла. Об этом сообщили ТАСС в Центре погоды «Фобос».

Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд — 32,0 — был установлен в 2013 году, — рассказал представитель учреждения.

Он добавил, что это не предел. Температура может ещё подняться.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве значительно понизится со вторника, 29 июня. В этот день ожидается от 24 до 29 градусов тепла, а на следующий день — не выше 26 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на территории России июль начнётся с аномально тёплой погоды. Особенно это будет заметно в Якутии, на Урале и в Поволжье.