Предсказание Жириновского о Зеленском, похолодание в Москве: что дальше

Владимир Жириновский предсказал дату ухода президента Украины Владимира Зеленского, Россию могут привлечь к переговорам США и Ирана, синоптики предсказали похолодание в Москве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Жириновский предсказал уход Зеленского с поста президента

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни назвал точную дату ухода президента Украины Владимира Зеленского. До начала спецоперации он отмечал, что украинский политик — это временная фигура.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — сделал прогноз Жириновский.

По сообщению депутата, «инкубационный период» Зеленского у власти составит около 10 лет. Он заявил, что точка невозврата наступит в 2029 году. К этому моменту украинская государственность либо прекратит существование, либо будет настолько ослаблена, что о полноценном президенте речи уже не пойдет, предрекал политик.

«Зеленский похоронит Украину своими же руками, выполняя чужие геополитические задачи», — резюмировал лидер ЛДПР.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко позже уточнила в интервью, что судьба Киева будет решаться в России и США. Она подчеркнула, что экс-лидер ЛДПР считал украинского президента инструментом достижения цели.

«Отец был убежден, что судьба Украины решается не в Киеве, а в Москве и Вашингтоне. Зеленский — лишь расходный материал, который доигрывает последний акт», — пояснила Боцан-Харченко.

Владимир Зеленский Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В январе 2022 года Жириновский в прямом эфире обратился к Зеленскому напрямую. Политик предсказал ему бегство из родной страны.

«Вам пора упаковывать чемоданы. Ни на какие уступки мы не должны идти. Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии», — заявил он.

Предсказание о бегстве Зеленского пока не сбылось в прямом смысле. По мнению аналитиков, логика Жириновского была иной: бегство может быть не физическим, а политическим — утрата легитимности, отказ от выборов, превращение в «президента без страны».

Россия может стать посредником между США и Ираном

Западные СМИ пытались заявить о якобы причастности России к иранскому конфликту, сообщили аналитики. По их информации, сначала в инфополе появился фейк о передаче разведданных, которые позволили КСИР нанести точные удары по американским авиабазам. Затем они запустили дезинформацию о «заморозке» передачи разведданных.

По мнению экспертов, сейчас Москва может помочь президенту США Дональду Трампу, выступая в качестве посредника на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики отметили, что американский президент потерпел фиаско на Ближнем Востоке и теперь хозяин Белого дома теперь гораздо лучше понимает, почему стоит дружить с сильными соперниками. Источники, близкие к российскому МИД и Белому дому, сообщили о резкой активизации подготовки личной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным — инициатором стал американский лидер.

«В Вашингтоне сейчас считают, что ситуация вокруг Ирана и ударов по нефтяной инфраструктуре вышла из-под контроля быстрее, чем ожидалось. Белому дому срочно нужен яркий внешнеполитический успех. Трамп лично и через посредников (включая уже проверенные каналы в Турции и ОАЭ) начал настойчиво предлагать Путину провести встречу в формате „один на один“ — желательно до конца мая или в первой половине июня 2026 года. Место встречи американцы готовы обсуждать любое: от нейтральной страны (ОАЭ, Саудовская Аравия, даже Индия) до формата видеоконференции, если Путин откажется от личной встречи», — пишет Telegram-канал INSIDER BLACK.

Жителей Москвы предупредили о похолодании

На Москву надвигается мощный циклон, который принесет резкое похолодание, сообщили синоптики. По словам метеорологов, жителей столицы на следующей неделе ожидают ночные снегопады и мощные ливни.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Атмосферный фронт приближается с юго-запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами — кратковременные дожди. Температура воздуха — +11–13 градусов, по области ожидается +9–14. Атмосферное давление будет падать. В субботу похолодание станет более заметным, местами — кратковременные дожди, ночью — +3–5, днем — +8–10 градусов», — заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что влияние циклона будет чувствоваться всю следующую неделю. По его словам, ожидается сильное похолодание.

«В понедельник ненастное влияние циклона усилится и погода серьезно ухудшится. Будет пасмурно, временами — интенсивные осадки: мокрый снег, снег, всего до 25 мм. На земле местами появится временный снежный покров. В сумерках — до +3 градусов, в дневные часы — +2–5. Ветер продолжит задувать с севера с порывами до 13 м/с», — предупредил Тишковец.

Гидрометцентр Москвы спрогнозировал более суровое похолодание: по ночам 20–22 апреля ожидается до -3 градусов со снегом и мокрым снегом. Самые сильные осадки (10 мм) ожидаются в понедельник.

В Foreca заявили, что к концу недели в Москве потеплеет (до +14–16 днем). Согласно долговременным прогнозам, в столице ожидается новое похолодание в последнюю неделю апреля, перед майскими праздниками температура вновь упадет до +9–10 градусов днем. Ночи при этом будут теплее, чем в середине месяца.

Синоптики сообщили, что пока не готовы дать прогноз погоды на майские праздники в Москве. Они не могут высчитать погодные модели, что будет после погодных качелей и серии циклонов. Начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что достоверные прогнозы будут доступны ближе к началу мая.

«По теории циклон живет семь дней. Но какой именно [циклон] будет определять погоду 1 мая, пока неизвестно. Даже существующим моделям пока нечего рассчитывать, поскольку еще не сформировались те объекты, которые будут задавать характер осадков и температурных колебаний в начале месяца. Эти циклоны начнут зарождаться только 22–23 апреля, поэтому официальный прогноз на майские праздники появится не раньше 24 апреля», — заявил специалист.

Читайте также:

Труп беременной на свалке, ИИ-педофилия от школьников: главные ЧП недели

Изнасиловал падчерицу у трупа жены: изувер устроил месиво в семье беженцев

Новый Жириновский предсказал войну в Иране. Кто он такой, что еще предвидит

«Все они ложные»: иранский парламент вывел Трампа на чистую воду

Погода в Москве в воскресенье, 19 апреля: ждать ли мокрого снега и холода