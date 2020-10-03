В Москве умерли 29 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/97341fb6-9564-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 29 человек.

В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее количество смертей достигло 5343.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2884 жителей столицы, 896 из них были госпитализированы. Всего в Москве с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Отмечается, что у 27,2% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В оперштабе подчеркнули, что в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заболели 1 204 502 человека. За последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 5563 пациента с ранее диагностированным заражением.