В Москве умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

https://static.news.ru/photo/6a2fb628-608a-11eb-bd80-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лахин в сериале «Ликвидация» Фото: Централ Партнершип

Заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщил уральский драматург Николай Коляда.

Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актёром в Свердловской драме. Юрка, очень жалко тебя, — написал он в Facebook.

Причина смерти актёра не называется.

Юрий Лахин родился в Запорожье 23 июля 1952 года. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и окончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».

Артист известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Громовы», «Молодежка», «Вечный зов».

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