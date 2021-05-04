В Москве украинца посадили за попытку контрабанды запчастей к МиГ-29

https://static.news.ru/photo/c1406cf6-acd3-11eb-a961-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гагаринский суд столицы вынес приговор гражданину Украины Сергею Ливенцову, признанному виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолётов МиГ-29, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения), — сообщил собеседник агентства.

По его словам, украинца посадили в исправительную колонию общего режима на три года.

Согласно данным, размещённым на сайте суда, приговор был объявлен 23 апреля и уже обжалован Ливенцовым и его защитой.

Ранее московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, Воробьёва обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялись незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники, также его обвинили в контрабанде веществ, которые могли быть использованы для создания того или иного вида оружия.