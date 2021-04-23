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Доцента МАИ приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о госизмене

13:41, 23 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, Воробьёва обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялтсь незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники, а также его обвинили в контрабанде веществ, которые могли быть использованы для создания того или иногда вида оружия.

Стоит заметить, что процесс на Воробьёвым прошёл в закрытом режиме и подробности не уточняются. Тем не менее, известно, что наказание по статье о госизмене исследователю избрали максимальное. Таким образом, можно предполагать, что он поставлял за рубеж весьма ценные сведения.

К слову, на сайте вуза всё ещё присутствует его страница. Так, согласно информации на ней, Воробьёв проработал в институте 13 лет. 

Ранее учёному Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение в государственной измене. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Тимошенко. 70-летнего Голубкина арестовали до 12 июня по решению Лефортовского суда Москвы. Обстоятельства дела не разглашаются.

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