Доцента МАИ приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/65c95cb0-a423-11eb-b9e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, Воробьёва обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялтсь незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники, а также его обвинили в контрабанде веществ, которые могли быть использованы для создания того или иногда вида оружия.

Стоит заметить, что процесс на Воробьёвым прошёл в закрытом режиме и подробности не уточняются. Тем не менее, известно, что наказание по статье о госизмене исследователю избрали максимальное. Таким образом, можно предполагать, что он поставлял за рубеж весьма ценные сведения.

К слову, на сайте вуза всё ещё присутствует его страница. Так, согласно информации на ней, Воробьёв проработал в институте 13 лет.

Ранее учёному Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение в государственной измене. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Тимошенко. 70-летнего Голубкина арестовали до 12 июня по решению Лефортовского суда Москвы. Обстоятельства дела не разглашаются.