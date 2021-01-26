В Москве требуют арестовать обвиняемого в насилии над силовиками 23 января

https://static.news.ru/photo/fe28704c-5fbb-11eb-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи СК России требуют избрать меру пресечения для обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович.

В изоляторе на Петровке содержится Есенов Евгений Анатольевич, обвиняемый по статье 318 УК России. Пресненский суд сегодня изберёт ему меру пресечения. Возможно, что это будет содержание под стражей, — цитирует ТАСС Литвинович.

Ранее стало известно, что по итогам несогласованных протестов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Москве возбуждены четыре дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила руководитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе несанкционированной акции на территории Москвы, была оказана медицинская помощь, сообщал NEWS.ru.