В Москве тиктокерше дали пощёчину за съёмки с иконой

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В Москве прохожий дал пощёчину тиктокерше, которая снимала ролик с православной иконой. Видео конфликта опубликовал телеканал «Москва 24».

Как отмечается, группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского. Сама девушка изображала стол. Проходившему мимо мужчине не понравилось, что они используют икону, поэтому он сделал замечание в грубой форме. В ответ его также грубо попросили уйти и не мешать, на что прохожий влепил девушке пощёчину.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал поведение тиктокера Дани Милохина на международном экономическом форуме в Петербурге. Сенатор назвал «клоунским номером» акцию блогера с лежащими на полу участниками для съёмок некоего клипа.