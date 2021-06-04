Пушков высказался о «клоунском номере» Милохина на ПМЭФ

Алексей Пушков прокомментировал поведение тиктокера Дани Милохина на международном экономическом форуме в Петербурге. Сенатор назвал «клоунским номером» акцию блогера с лежащими на полу участниками для съёмок некоего клипа, пишет «Парламентская газета».
Политик
Тут нет каких-то запретных тем. Но меня не очень привлекают разрисованные татуировками молодые люди, которые на форуме устраивают некую акцию с лежанием всех участников на полу под видом съёмки какого-то клипа для TikTok, — пояснил свою позицию Пушков.
Сенатор считает, что в будущем организаторам надо бы продумывать формат таких мероприятий, чтобы встречи и круглые столы на разные темы с блогерами выделялись не перфомансом, а содержательным общением.
Все бегут на эти сессии с блогерами в надежде, что там кто-то исполнит какой-то клоунский номер и будет скандал, — резюмировал политик.
К слову, сам Даня Милохин так и не понял, зачем вообще его позвали на экономический форум. Своим подписчикам тиктокер объяснил, что его «заставили» принять участие в мероприятии.
Как сообщалось ранее, звезда социальной сети TikTok Даня Милохин оказался 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол.