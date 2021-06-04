Пушков высказался о «клоунском номере» Милохина на ПМЭФ

https://static.news.ru/photo/cd9e2f60-c5a6-11eb-9b39-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков прокомментировал поведение тиктокера Дани Милохина на международном экономическом форуме в Петербурге. Сенатор назвал «клоунским номером» акцию блогера с лежащими на полу участниками для съёмок некоего клипа, пишет «Парламентская газета».

Политик пояснил в интервью изданию, что не считает подходящей площадку экономического форума для подобных действий: на таких площадках должны находить отражение новые веяния, но другого рода.

Тут нет каких-то запретных тем. Но меня не очень привлекают разрисованные татуировками молодые люди, которые на форуме устраивают некую акцию с лежанием всех участников на полу под видом съёмки какого-то клипа для TikTok, — пояснил свою позицию Пушков.

Сенатор считает, что в будущем организаторам надо бы продумывать формат таких мероприятий, чтобы встречи и круглые столы на разные темы с блогерами выделялись не перфомансом, а содержательным общением.

Все бегут на эти сессии с блогерами в надежде, что там кто-то исполнит какой-то клоунский номер и будет скандал, — резюмировал политик.

К слову, сам Даня Милохин так и не понял, зачем вообще его позвали на экономический форум. Своим подписчикам тиктокер объяснил, что его «заставили» принять участие в мероприятии.

Как сообщалось ранее, звезда социальной сети TikTok Даня Милохин оказался 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол.