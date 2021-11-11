В Москве началась третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

В Москве началась третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Она будет проходить на базе 12 детских медицинских учреждений. В исследовании примут участие три тысячи несовершеннолетних. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, её цитирует портал mos.ru.

В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет, — сказала Ракова.

Она отметила, что вакцинация проводится в два этапа. «Спутник М» — это пятикратно разведённая вакцина «Спутник V». По словам Раковой, на участие в исследовании уже подано около двух тысяч заявок. Первичный медосмотр прошли 208 человек, а 18 подростков уже получили первую дозу препарата.

На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием, — сообщила заммэра.

В ходе испытаний 2400 человек получат вакцину, а 600 добровольцев — плацебо. При этом о составе не будут знать ни участники исследования, ни врачи. На 28-й день после получения первой дозы добровольцы сдадут анализы и узнают о том, получили они вакцину или плацебо. Тех, кто получил плацебо, привьют «Спутником М» для продолжения наблюдений.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для подростков «Спутник М» показал большую эффективность, чем у взрослых. Он отметил, что такой эффект достигается из-за лучшей реакции иммунитета подростков на чужеродные антигены. Гинцбург сообщил, что сейчас готовятся мощности для изготовления препарата для детей.