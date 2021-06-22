В Москве создали call-центр для решения проблем с QR-кодами

В Москве создан специальный call-центр для людей, столкнувшихся с проблемами в получении QR-кода для посещения заведений столичного общепита. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Немерюка, для решения возникших проблем граждане могут позвонить на номер 777-77-77 и зайти в раздел «Как получить QR-код», где оператор подробно объяснит, что нужно делать.

Там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать. И почему он не появился, если вы привились. Или куда зайти, чтобы его увидеть, потому что многие, может, просто не знают, что он у них есть, и нужно просто подсказать, как его можно на портале либо в приложении найти, — рассказал Алексей Немерюк.

Ранее стало известно, что с 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.

В Кремле поддержали это решение московской администрации.