16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве сотрудник ГИБДД заставил водителя снять маску и дыхнуть на него

16:59, 12 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотруднику ГИБДД показалось подозрительным, что в период пандемии водитель прикрылся маской. Гаишник потребовал от участника дорожного движения снять маску и дыхнуть на него. Этим водителем оказался директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев, он и рассказал о необычном поведении представителя органов правопорядка, который остановил его на дороге.

Скорее всего, его изумило то, что перед тем как общаться с ним, я решил себя и его защитить маской. Подозреваю, что он подумал, что я защищаю свой запах от него. Но метод без комментариев, — приводит слова Исаева издание «Подъём».

Собеседник источника заметил, что не ожидал такого поведения от сотрудника ГИБДД — тем более в такое время, когда преподаватели заставляют студентов ходить в масках и стараются защищать себя, соблюдая общеизвестные меры предосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал об огромном количестве штрафов, полученных участником смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Водитель автомобиля BMW, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в машину скорой помощи, скончался от полученных травм. За всё время владения автомобилем он получил 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей, при этом пять штрафов остались неоплаченными.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео