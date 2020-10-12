В Москве сотрудник ГИБДД заставил водителя снять маску и дыхнуть на него

https://static.news.ru/photo/65b48ba6-0c97-11eb-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотруднику ГИБДД показалось подозрительным, что в период пандемии водитель прикрылся маской. Гаишник потребовал от участника дорожного движения снять маску и дыхнуть на него. Этим водителем оказался директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев, он и рассказал о необычном поведении представителя органов правопорядка, который остановил его на дороге.

Скорее всего, его изумило то, что перед тем как общаться с ним, я решил себя и его защитить маской. Подозреваю, что он подумал, что я защищаю свой запах от него. Но метод без комментариев, — приводит слова Исаева издание «Подъём».

Собеседник источника заметил, что не ожидал такого поведения от сотрудника ГИБДД — тем более в такое время, когда преподаватели заставляют студентов ходить в масках и стараются защищать себя, соблюдая общеизвестные меры предосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал об огромном количестве штрафов, полученных участником смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Водитель автомобиля BMW, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в машину скорой помощи, скончался от полученных травм. За всё время владения автомобилем он получил 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей, при этом пять штрафов остались неоплаченными.