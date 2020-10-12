Водитель, погибший в ДТП со скорой, за два года получил 143 штрафа

https://static.news.ru/photo/b8167a48-0c84-11eb-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель BMW, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, за два года собрал 143 штрафа. Об этом говорится в базе данных ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков. Он погиб, ещё три человека пострадали.

Отмечается, что погибший ездил на машине мощностью 258 лошадиных сил. За время владения автомобилем он сумел получить 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей. Из них пять штрафов на 1250 рублей остаются неоплаченными. Большинство штрафов — за превышение скорости, игнорирование разметок и дорожных знаков, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.