Юрист: финалистке шоу «Холостяк» грозит реальный срок

https://static.news.ru/photo/4622b76e-07cd-11eb-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Короткова Фото: korotkova_viktoriya/instagram.com

Адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.

Юрист отметила, что действия женщины, если силовики установят её вину, квалифицируются по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое впоследствии повлекло смерть, передаёт «Москва 24».

Человек сбит насмерть вне пешеходного перехода. <...> Наказание водителю варьируется от принудительных работ до 3–4 лет лишения свободы, — подчеркнула Адлер.

Как писал NEWS.ru, внедорожник под управлением звезды «Холостяка» 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте, на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колеса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.