В Москве скончался режиссёр фильма «Асса» Сергей Соловьёв

В Москве скончался режиссёр Сергей Соловьёв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из окружения покойного.

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году окончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Тогда же начал работать на «Мосфильме».

Ему было 77 лет. В последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Соловьёв снял фильмы «Егор Булычёв и другие» (1971), «Станционный смотритель» (1972), «Сто дней после детства» (1975). Культовым считается фильм Соловьёва «Асса», вышедший на экраны в 1987 году. Он стал отражением культурной жизни СССР времён перестройки.

В картине приняли участие популярные рок-музыканты, в том числе лидер группы «Кино» Виктор Цой, а в саундтрек вошли песни «Аквариума». «Асса» положила начало трилогии, продолженной фильмами «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом под звёздным небом» (1991).

В 1981 и 1987 годах Соловьёв входил в жюри Венецианcкого кинофестиваля. Является лауреатом Гоcударственной премии СССР (1977). В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.

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