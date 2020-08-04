В Москве за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от заболевания умерли 11 человек.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4 521.

В России за минувшие сутки выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7878 пациентов. С начала пандемии в стране заболевание выявили у 861 423 человек, 14 351 из них скончался. 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходит лечение 185 601 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей — для граждан, до 100 тысяч — для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона — для бизнесменов-«рецидивистов».